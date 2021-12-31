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31.12.2021 (09:45)

Более 600 военнослужащих Каспийской флотилии заступят на боевое дежурство в новогодние праздники

Более 600 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) в новогоднюю ночь будут на боевом посту – в суточных нарядах и караулах, еще около 400 военнослужащим предстоит выполнять задачи боевого дежурства и военной службы в подразделениях.

Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления. Кроме того, личному составу предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям, контрольно-пропускным пунктам.

На боевом дежурстве личный состав КФл выполнит задачи по контролю и охране территории войсковых частей, полигонов и стоянок надводных кораблей, в пункте базирования. Защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря.

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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевое дежурство
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