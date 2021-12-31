31.12.2021 (09:45)
Более 600 военнослужащих Каспийской флотилии заступят на боевое дежурство в новогодние праздники
Более 600 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) в новогоднюю ночь будут на боевом посту – в суточных нарядах и караулах, еще около 400 военнослужащим предстоит выполнять задачи боевого дежурства и военной службы в подразделениях.
Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления. Кроме того, личному составу предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям, контрольно-пропускным пунктам.
На боевом дежурстве личный состав КФл выполнит задачи по контролю и охране территории войсковых частей, полигонов и стоянок надводных кораблей, в пункте базирования. Защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря.