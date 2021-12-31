31.12.2021 (09:25)

Шесть первых и четыре призовых места заняли военнослужащие ЦВО по итогам международных игр и конкурсов в 2021 году

Всего в уходящем году военнослужащие округа индивидуально или в составе сборных команд приняли участие в 10 конкурсах международного уровня, где продемонстрировали навыки физической, огневой и медицинской подготовки, управления транспортом, владение навыками верховой езды и кулинарии, знания по истории и в области правового законодательства. Представители ЦВО приняли участие в следующих состязаниях высокого класса: «Конный марафон», «Военной ралли», «Авиадартс», «Инженерная формула», «Саянский марш» и «Мастера автобронетанковой техники», где заняли соответственно 1 место и в конкурсах «Уверенный прием», «Чистое небо», «Полевая кухня» и «Страж порядка», где заняли призовые места.

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