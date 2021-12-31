31.12.2021 (09:08)

Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось за 2021 год

Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось за 2021 год

Количество подразделений Центрального военного округа, соответствующих почетному наименованию «Ударное», увеличилось на 15 процентов по итогам боевой подготовки в уходящем году.

Воинские коллективы успешно прошли испытания по основным предметам боевой подготовки. Высокие результаты в боевой подготовке войск достигнуты во многом за счет внедрения новых форм и методов проведения занятий. В 2021 году проведено свыше 1 тыс. тактических учений и боевых стрельб различного уровня и масштаба, в том числе одно учение с исследовательскими целями и 11 совместных учений с воинскими контингентами иностранных государств. Интенсивность боевой подготовки возросла на 4% по сравнению с прошлым годом.

По итогам сдачи нормативов по физической, огневой, тактической, строевой и специальной, по военно-политической, медицинской, РХБ защите и вождению число специалистов, получивших или повысивших классную квалификацию, увеличилось на 13 процентов. Профессионализм военнослужащих оценивался по навыкам и личному мастерству, уровню владения закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

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