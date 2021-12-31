31.12.2021 (09:08)
Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось за 2021 год
Количество подразделений Центрального военного округа, соответствующих почетному наименованию «Ударное», увеличилось на 15 процентов по итогам боевой подготовки в уходящем году.
Воинские коллективы успешно прошли испытания по основным предметам боевой подготовки. Высокие результаты в боевой подготовке войск достигнуты во многом за счет внедрения новых форм и методов проведения занятий. В 2021 году проведено свыше 1 тыс. тактических учений и боевых стрельб различного уровня и масштаба, в том числе одно учение с исследовательскими целями и 11 совместных учений с воинскими контингентами иностранных государств. Интенсивность боевой подготовки возросла на 4% по сравнению с прошлым годом.
По итогам сдачи нормативов по физической, огневой, тактической, строевой и специальной, по военно-политической, медицинской, РХБ защите и вождению число специалистов, получивших или повысивших классную квалификацию, увеличилось на 13 процентов. Профессионализм военнослужащих оценивался по навыкам и личному мастерству, уровню владения закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.