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31.12.2021 (09:08)

Количество «ударных» подразделений ЦВО увеличилось за 2021 год

Количество подразделений Центрального военного округа, соответствующих почетному наименованию «Ударное», увеличилось на 15 процентов по итогам боевой подготовки в уходящем году.

Воинские коллективы успешно прошли испытания по основным предметам боевой подготовки. Высокие результаты в боевой подготовке войск достигнуты во многом за счет внедрения новых форм и методов проведения занятий. В 2021 году проведено свыше 1 тыс. тактических учений и боевых стрельб различного уровня и масштаба, в том числе одно учение с исследовательскими целями и 11 совместных учений с воинскими контингентами иностранных государств. Интенсивность боевой подготовки возросла на 4% по сравнению с прошлым годом.

По итогам сдачи нормативов по физической, огневой, тактической, строевой и специальной, по военно-политической, медицинской, РХБ защите и вождению число специалистов, получивших или повысивших классную квалификацию, увеличилось на 13 процентов. Профессионализм военнослужащих оценивался по навыкам и личному мастерству, уровню владения закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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