31.12.2021 (09:02)

Впервые в 2021 году сборная команда военнослужащих ЦВО победила на Спартакиаде ВС РФ

Впервые в 2021 году сборная команда военнослужащих Центрального военного округа победила на Спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации. В Спартакиаде приняли участие сильнейшие спортсмены из Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота.

Кроме того, военнослужащие ЦВО достойно представили Российскую Федерацию на международных соревнованиях по гиревому спорту, горному бегу и спортивной борьбе, среди военнослужащих. В упорной борьбе представители ЦВО продемонстрировали высокую физическую подготовленность, а по итогам соревнований в копилку было завоевано десять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали.

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