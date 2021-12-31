31.12.2021 (08:53)

Около 400 военнослужащих Новочеркасского гарнизона ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, проведут новогоднюю ночь на боевом посту

В состав дежурных подразделений вошли военнослужащие оперативной смены, личный состав караула, наряды по контрольно-пропускным пунктам, паркам, складам, дежурные подразделения и подразделения антитеррора.

Личный состав дежурных смен встретит Новый год праздничным ужином и просмотром Новогоднего обращения президента Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице