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31.12.2021 (08:53)

Около 400 военнослужащих Новочеркасского гарнизона ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, проведут новогоднюю ночь на боевом посту

В состав дежурных подразделений вошли военнослужащие оперативной смены, личный состав караула, наряды по контрольно-пропускным пунктам, паркам, складам, дежурные подразделения и подразделения антитеррора.

Личный состав дежурных смен встретит Новый год праздничным ужином и просмотром Новогоднего обращения президента Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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