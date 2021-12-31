31.12.2021 (05:51)

Новогоднюю мечту детей-сирот из Хабаровского детского дома № 4 исполнило командование и военнослужащие Восточного военного округа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новогоднюю мечту детей-сирот из Хабаровского детского дома № 4 исполнило командование и военнослужащие ВВО

В ходе ежегодной благотворительной онлайн-акции «Ёлка желаний» исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Роман Греков и офицеры штаба ВВО сорвали с Новогодней ёлки конверты с желаниями воспитанников детского дома, а затем и исполнили их.

Так, ребята мечтали прокатиться на боевой бронированной машине «Тигр», которую они ранее увидели по телевизору. Техника им понравилась не только габаритными размерами и необычным внешним видом, но и тем, что названа в честь одного из самых редких хищников планеты — хозяина дальневосточной тайги.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с военнослужащими на «Тигре» приехали к ним в гости в детский дом, поздравили их и покатали на военном автомобиле. Также дали возможность побывать в роли военных связистов и поговорить друг с другом по военным радиостанциям. Кроме того, вручили детям музыкальное оборудование и новогодние подарки. Не обошелся праздник и без новогодних песен и хоровода.

Лучшим подарком для гостей стала искренняя радость и восхищение детей.

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