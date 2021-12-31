31.12.2021 (09:02)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом завершена подготовка ко встрече нового 2022 года

В преддверии праздника во всех казармах прошли конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых были выявлены лучшие подразделения, получившие сладкие подарки от командования соединения.

Торжества начнутся уже сегодня вечером, когда все военнослужащие соединения соберутся за праздничными столами своих подразделений, за исключением тех, кто несет дежурство и службу в суточных нарядах.

Каждый военнослужащий примет участие в новогоднем конкурсе или уже подготовил свой индивидуальный номер для праздничной программы. Это могут быть музыкальные, танцевальные или спортивные номера, театральная или цирковая миниатюра.

Для того, чтобы военнослужащие встретили новый год под бой курантов, командованием были внесены изменения в распорядок дня. Так отбой личного состава был перенес на час ночи. Команда «Подъем!» 1 января прозвучит в 08:00. Традиционно в этот день будет отменена утренняя физическая зарядка.

Кроме этого, внесены дополнения в ужин – в новогоднее меню включена сладкая выпечка и торты, праздничные мясные блюда и гарниры, фрукты, соки и кондитерские изделия. Все продукты и блюда будут подвергнуты тщательному контролю со стороны специалистов медицинской службы.



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