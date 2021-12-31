31.12.2021 (08:31)

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников поздравил военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал с Новым 2022-м годом

«Наступающий 2022-й год даёт нам новые надежды и чаяния на успешное продолжение того доброго, позитивного, чего мы достигли в году уходящем. И нам действительно есть чем гордиться, есть что взять из богатого на события 2021 года», – отметил генерал армии.

«Отдельные слова благодарности и поздравлений я адресую прежде всего тем, кто встречает Новый год на боевом дежурстве, обеспечивает здоровье военнослужащих, их семей, населения гарнизонов в инфекционных и других отделениях военных госпиталей, противодействуя наступлению пандемии. Благодарю гражданский персонал за большой вклад в обеспечение жизнедеятельности войск округа! Особое спасибо ветеранам войны, труда и Вооружённых Сил за их работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», – поблагодарил А. Дворников.

Командующий войсками ЮВО, подводя итоги уходящего года, подчеркнул вклад военнослужащих в обеспечение кислородом медучреждений субъектов РФ, медицинской службы и подразделений РХБ защиты округа в борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам генерала, в ЮВО будет продолжено наращивание боевого потенциала объединений, соединений и воинских частей.

«Наши главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск Южного военного округа на уровне, гарантирующем обеспечение надежной защиты государственных интересов и военной безопасности Юга Российской Федерации», – сообщил А. Дворников.

«Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и удач в делах, а главное – мирного неба над головой!», – пожелал в своем новогоднем поздравлении генерал армии А. Дворников.

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