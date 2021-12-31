31.12.2021 (08:02)
В Ставропольском крае завершился чемпионат 49-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою
В соревнованиях приняли участие свыше 90 спортсменов, представляющих сборные воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Адыгее. Каждая команда была представлена участниками в семи весовых категориях.
Согласно правилам АРБ военные спортсмены выступали в специальной экипировке. Соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием участников после двух поражений. Продолжительность каждого боя – 3 минуты.
Впервые на чемпионатах по АРБ спортсмены были оценены по таким номинациям как «Лучшая техника ведения боя», «Лучший бросок» и «Самый быстрый бой».
В общекомандном зачёте первое место заняли спортсмены из казачьей мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае. Второе место у бойцов горного мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкессии. Третьими оказались военнослужащие зенитной ракетной бригады из Краснодарского края.
Семь победителей в личном первенстве войдут в сборную 49-й общевойсковой армии, которая выступит на чемпионате ЮВО по АРБ.
Справочно: армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие и наиболее эффективные элементы из бокса, тхэквандо, карате, самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы. В этом виде спорта разрешено работать руками, ногами, а также применять броски и болевые приемы.