31.12.2021 (08:02)

В Ставропольском крае завершился чемпионат 49-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ставропольском крае завершился чемпионат 49-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою

В соревнованиях приняли участие свыше 90 спортсменов, представляющих сборные воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии и Адыгее. Каждая команда была представлена участниками в семи весовых категориях.

Согласно правилам АРБ военные спортсмены выступали в специальной экипировке. Соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием участников после двух поражений. Продолжительность каждого боя – 3 минуты.

Впервые на чемпионатах по АРБ спортсмены были оценены по таким номинациям как «Лучшая техника ведения боя», «Лучший бросок» и «Самый быстрый бой».

В общекомандном зачёте первое место заняли спортсмены из казачьей мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае. Второе место у бойцов горного мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкессии. Третьими оказались военнослужащие зенитной ракетной бригады из Краснодарского края.

Семь победителей в личном первенстве войдут в сборную 49-й общевойсковой армии, которая выступит на чемпионате ЮВО по АРБ.

Справочно: армейский рукопашный бой вобрал в себя лучшие и наиболее эффективные элементы из бокса, тхэквандо, карате, самбо, дзюдо, вольной и греко-римской борьбы. В этом виде спорта разрешено работать руками, ногами, а также применять броски и болевые приемы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице