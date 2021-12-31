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31.12.2021 (07:36)

На военной базе ЮВО в Армении в готовности к выполнению задач дежурная группа ликвидации ЧС

Дежурная группа создана в преддверии новогодних праздников для устранения последствий возможных обильных снегопадов в высокогорной местности.

К выполнению задач готовы около 50 военнослужащих ЮВО. В распоряжении подразделения 10 военных специальных автомобилей КамАЗ, бульдозеров и грейдеров.

С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и соблюдению требований безопасности при уборке снега с прилегающей к соединению территории.

Удалённые сторожевые заставы и высокогорные полигоны обеспечены дополнительным питанием и топливом.

Силами дежурной смены ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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