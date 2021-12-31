31.12.2021 (07:02)

Пожарные расчеты соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО провели масштабную тренировку по тушению очагов возгорания

На территории соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа личный состав пожарных расчетов отработал навыки в тушении очагов возгорания с применением специальной и военной техники.

В целях совершенствования навыков военнослужащих в тушении огня на специально оборудованных площадках были сооружены макеты. Отсчет времени на ликвидацию пожара начинался от момента подачи команды руководителем занятия.

Ключевой задачей тренировки являлась проверка навыков расчетов в применении штатной пожарной техники и экипировке в специальные огнеупорные костюмы в соответствии с установленными временными нормативами. Военнослужащие получили практику в применении ручных средств пожаротушения, а также пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и Урал.

В практических занятиях приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 40 единиц военной и специальной техники, применялись современные средства пожаротушения, в т.ч. автоцистерны АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

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