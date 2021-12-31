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31.12.2021 (06:37)

В Воронеже командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев поздравил военнослужащих, находящихся на боевых постах, с Новым годом

«В уходящем году мы выполнили все поставленные задачи, как в ходе боевой и оперативной подготовки, так и при решении вопросов оказания помощи регионам. В 2022 году нас ждут новые цели и задачи. Я уверен, полученный опыт позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. От себя лично желаю вам здоровья, мира, добра, оптимизма, светлого настроения, исполнения самых заветных желаний», - отметил в своем поздравлении командующий армией.

Пресс-служба Западного военного округа
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