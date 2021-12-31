31.12.2021 (06:03)
В 2022 году Воздушно-десантные войска продолжат совершенствоваться как основа Сил быстрого реагирования ВС РФ
Начавшийся с 1 декабря текущего года в войсках новый учебный год проходит под девизом «ВДВ - войска тактической внезапности и боевой инициативы».
Мероприятия боевой подготовки в новом учебном году будут проведены в рамках повышения уровня тактической подготовки соединений и воинских частей. Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях.
Всего в будущем году спланировано около 100 мероприятий подготовки органов управления, в том числе проведение командно-штабных учений со всеми соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск.
Продолжиться наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны «Синяя Осока» в Ивановской области и «Старокрымский» в Республике Крым.