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31.12.2021 (05:31)

В 2021 году более 2 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Новороссийской ВМБ ЧФ ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции

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Ревакцинацию прошли 100 процентов личного состава НВМБ, ранее получившие полный курс вакцинации.

Вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях флотского объединения отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

Перед проведением процедуры врачи-специалисты проводили информирование о воздействии компонентов препарата «Спутник V» на организм человека, и проверку общего состояния и самочувствия пациентов. После введения препарата в течение получаса все получившие прививку находились под контролем врачей.

На Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях и общевойсковых полигонах.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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