31.12.2021 (05:31)
В 2021 году более 2 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Новороссийской ВМБ ЧФ ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции
Ревакцинацию прошли 100 процентов личного состава НВМБ, ранее получившие полный курс вакцинации.
Вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях флотского объединения отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.
Перед проведением процедуры врачи-специалисты проводили информирование о воздействии компонентов препарата «Спутник V» на организм человека, и проверку общего состояния и самочувствия пациентов. После введения препарата в течение получаса все получившие прививку находились под контролем врачей.
На Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях и общевойсковых полигонах.