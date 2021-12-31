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31.12.2021 (05:01)

Около 14 тысяч мероприятий по тактической и тактико-специальной подготовке проведено с подразделениями армейского корпуса ЮВО в Крыму в течение 2021 года

Мероприятия боевой учебы в прошедшем году проходили в основном на незнакомых, для личного состава корпуса, общевойсковых полигонах ЮВО в Северной Осетии, Ставропольском, Краснодарском крае, и в Ростовской области.

По итогам учебного года соединения и воинские части армейского корпуса приняли участие в более чем 100 двусторонних ротных, батальонных и бригадных тактических учениях, выполнили свыше 5,5 тыс. упражнений боевых стрельб, провели около 7,5 тыс. занятий в темное время суток.

На крымских полигонах проводилась подготовка подразделений корпуса по вождению боевой техники с выполнением стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения, а также на горно-спортивном комплексе полигона Дарьял в условиях горно-лесистой местности на высотах от 1200 до 2500 м над уровнем моря.

Справочно: Армейский корпус был сформирован 1 декабря 2016 года в целях повышения эффективности управления силами, входящими в состав межвидовой группировки, на территории Крымского полуострова. В его состав входят соединение береговой обороны, артиллерийские части, а также части противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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