31.12.2021 (07:10)

Десантники из Иваново исполнили желание школьника в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск продолжают принимать участие во Всероссийской акции «Елка» желаний, проводимой в Минобороны России.

В своем письме Деду Морозу, ученик 4-го класса из города Иваново, мальчик Арсений попросил у Командования Воздушно-десантных войск провести один день среди военнослужащих Ивановской гвардейской воздушно-десантной дивизии.

На территории военного городка ребятам показали, как проходят занятия с военнослужащими по строевой и тактико-специальной подготовке, обслуживанию боевых машин десанта. Они смогли своими глазами посмотреть, как это происходит и даже прокатиться на БМД.

После экскурсии детей повели в солдатскую столовую и накормили вкусным солдатским обедом. Затем ребята побывали в классе, в котором проходят занятия на тренажёрах зенитно-ракетного комплекса.

Арсений со своими друзьями посетили мастерскую по ремонту и обслуживанию парашютных систем, где военнослужащие показали школьникам парашютную систему Д-10 и рассказали о ее тактико-технических характеристиках.

Все дети были очень рады, что смогли побывать в одной из частей Ивановского соединения ВДВ и своими глазами увидеть, как проходит один из дней солдата-десантника.



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