31.12.2021 (04:37)
Расчёты ОТРК «Искандер-М» ЗВО в 2021 году провели семь пусков баллистических ракет на учениях
Пуски проходили на военных полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской областях.
«Всего в 2021 учебном году ракетными бригадами округа проведено семь пусков баллистических ракет с улучшенными характеристиками из ОТРК «Искандер-М». За точность нанесения ракетных ударов и выполнение на положительные оценки всех нормативов в ходе учения «Запад-2021» бригады по итогам года оценены на оценку «отлично». – сказал начальник ракетных войск и артиллерии генерал-майор Александр Драговаловский.
Александр Дроговаловский также добавил, что в 2022 году предстоят пуски в том числе и крылатых ракет.
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