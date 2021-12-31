31.12.2021 (03:32)

Военнослужащие ЦВО организовали онлайн поздравление для 98-летнего ветерана в Новосибирске

В Новосибирске военнослужащие Центрального военного округа и Юнармейцы Республики Хакасия, поздравили 98-летнего фронтовика Михаила Алексеевича Мезина с Новым годом в онлайн режиме.

Поздравление для Михаила Алексеевича было организовано дистанционно. С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие подразделения связи прошли торжественным маршем. К поздравлениям также присоединились юнармейцы, которые поздравили Михаила Алексеевича с Новым годом и прошедшим 98-м Днем рождения, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за самоотверженность в то не легкое время. Ветеран в свою очередь поблагодарил юнармейцев и военнослужащих за подготовленный сюрприз, пожелал им оставаться верными своему отечеству, успехов и крепкого здоровья.

За онлайн-поздравлением заслуженный ветеран наблюдал вместе с представителем штаба общевойскового объединения майором Андреем Амосовым, который от имени всего личного состава пришел поздравить Михаила Алексеевича с праздником.

Справочно: Михаил Алексеевич Мезин родился 29 ноября 1923 году. В 1941 году, ещё будучи несовершеннолетним, со своим другом ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Михаил Алексеевич прошел все ступени воинской службы от рядового до полковника, закончил службу в 1982 году в возрасте 59 лет, но и по сей день продолжает вести патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице