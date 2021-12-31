31.12.2021 (03:01)

Командующий общевойсковой армией ВВО в Забайкалье, генерал-майор Андрей Колесников поздравил личный состав с наступающим 2022 годом

Командующий пожелал военнослужащим и гражданскому персоналу здоровья, семейного счастья и достижений в военной службе.

В своей речи командующий отметил, что по итогам повседневной деятельности войск в 2021 году общевойсковая армия соединения и воинские части которой дислоцированы в Забайкальском крае, заслужено заняли одно из лидирующих мест общевойсковых объединений Восточного военного округа.

Гвардейское мотострелковое соединение стало лучшим по итогам боевой подготовки и выполнению мероприятий службы войск. Это, безусловно, является показателем высочайшего уровня подготовки и опыта военнослужащих: офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и гражданского персонала воинских частей.

Как отметил генерал-майор Андрей Колесников - в 2022 учебном году наиглавнейшей задачей соединений и воинских частей объединения является качественная подготовка и участие в СКШУ «Восток-2022» в составе войск (сил) Восточного военного округа.



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