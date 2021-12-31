31.12.2021 (02:34)

Военные коммунальщики ВВО в Приамурье провели внеплановые проверки всех инженерных систем военных городков

В новогодние праздники сотрудники ЖКС № 7 из Белогорска филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Восточному военному округу производят круглосуточный мониторинг исправности всех инженерных систем, а также объектов теплового и водопроводно-канализационного хозяйства в военных гарнизонах ВВО Амурской области.

Перед новогодними праздниками был разработан и утверждён график дежурств ответственных лиц для оперативного реагирования в случае любого технологического нарушения. Более того были проведены внеплановые осмотры коммунальных объектов, проверена работоспособность резервного оборудования, на котельных. Мероприятия показали, что все угольные котельные обеспечены нормативным запасом топлива. Также подвоз жидкого топлива идет по графику без срывов, осуществляется ежедневный мониторинг его наличия.

Сформирован запас материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварийных ситуаций. Отделение диспетчерской службы будут переведены на усиленный режим работы, до наступления праздников будут проведены противоаварийные тренировки.

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