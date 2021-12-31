31.12.2021 (02:02)
В ходе осенней призывной компании в общевойсковую армию ВВО в Приморье поступило порядка 3000 новобранцев из разных регионов страны
Перед отправкой призывники прошли профессиональный отбор и процедуры медицинского освидетельствования, а также были обеспечены всем необходимым вещевым имуществом непосредственно в сборных пунктах. При приеме и перевозке новобранцев особое внимание уделялось мерам профилактики коронавирусной инфекции, в результате которых был проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В течение первого месяца, новобранцам предстоит пройти учебный курс, включающий в себя занятия по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке. По окончанию учебной программы, личный состав будет приведен к Военной присяге.
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