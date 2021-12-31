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31.12.2021 (01:39)

В ВВО в 2021 году проведено более 13 тысяч мероприятий огневой подготовки

В частности, военнослужащие сухопутных войск округа принимали участие в огневых тренировках, упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия, из штатного вооружения БМП, танков, тактико-огневых упражнениях.

Военнослужащие показывали свои навыки на танковых директрисах и войсковых стрельбищах.

Стоит отметить, что штатная стрельба из вооружения танков Т-72Б3, Т-80, Т-80БВ выполнялась с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе более 50 процентов занятий по огневой подготовке в 2021 году было поведено в ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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