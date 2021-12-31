31.12.2021 (00:33)

Пятый год подряд Тихоокеанский флот занимает первое место среди флотов ВМФ России

По итогам боевой подготовки согласно решению главнокомандующего Военно-морским флотом 5-й год подряд Тихоокеанский флот занимает первое место среди флотов России.

В 2021 году на ТОФ значительно повысились показатели в боевой учёбе. Увеличено количество выполненных задач в море надводными кораблями и подводными лодками, что позволило повысить более чем в 1,5 раза наплаванность кораблей и в 1,3 раза количество выполненных боевых упражнений в сравнении с 2020 учебным годом.

Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение сил ТОФ в центральной части Тихого океана. Только в данном учении было задействовано более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов ТОФ, самолёты и вертолёты морской авиации.

Моряки-тихоокеанцы участвовали в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2021», международном военно-морском учении «Россия-АСЕАН», а сборные команды ВМФ России одержали уверенную победу в конкурсах армейских международных игр «Кубок моря-2021» и «Морской десант-2021», которые были проведены в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Среди мероприятий боевой подготовки Береговых войск флота крупнейшим событием стало двухстороннее бригадное тактическое учение с двумя соединениями морской пехоты ТОФ на полигоне боевой подготовки на мысе Клерка в Приморском крае. В нем участвовало более 5 тысяч военнослужащих камчатского и приморского соединений морской пехоты флота.

Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022», а также других учениях, в том числе международных.

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