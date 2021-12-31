31.12.2021 (00:00)

Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации с Новым годом

Совсем скоро под бой курантов мы загадаем заветные желания и встретим новый, 2022 год.

С этим светлым и добрым праздником мы связываем особые надежды. Ожидаем счастливых перемен, радостных событий и, конечно же, ставим самые смелые цели — ведь только для тех, кто знает, куда идёт, ветер всегда попутный.

Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твёрдо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее — переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы.

Сегодня наши Вооружённые Силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надёжно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже её национальных интересов.

Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почётно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас.

Вы высоко несёте звание защитника Отечества, добросовестно выполняете свой воинский долг, обеспечиваете эффективное развитие Армии России.

Хочу выразить особую благодарность всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту. Кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях.

Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей.

Дорогие друзья!

На пороге 2022 год.

Пусть он станет для вас временем удач и свершений.

В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия.

С праздником! С наступающим Новым годом!



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