31.12.2021 (02:32)

В Амурском соединении дальней авиации проведены инструктажи в преддверии выходных дней

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, проведены инструктажи с военнослужащими.

Данное мероприятие проведено с целью организации военно-политической работы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в период проведения выходных и праздничных дней.

Владельцам индивидуальных транспортных средств разъяснен порядок использования автотранспорта с доведением требований военачальников о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, а также ограничениях скоростного режима и выезда в ночное время с демонстрацией профилактических видеороликов.

Помимо того с военнослужащими заступающими в суточные наряды и на дежурные смены, проведены целевые инструктажи, об особенностях исполнения специальных задач на дежурстве.

Мероприятия проведены под руководством командиров воинских частей.

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