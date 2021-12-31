31.12.2021 (01:31)

Письма и сладкие подарки получили военнослужащие по призыву Энгельсского соединения дальней авиации

В преддверии новогодних и рождественских праздников администрация Энгельсского муниципального района совместно с командованием Энгельсского соединения дальней авиации поздравили военнослужащих по призыву. Для солдат были переданы новогодние наборы, сладкие подарки и «письма солдату» от детей из различных регионов России, а также представлено выступление творческих коллективов города.

Во всех казармах прошли конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения.

«Несмотря на то, что перед защитниками родины стоят другие задачи – та же учёба и боевые дежурства, приходится искать время и на украшение казармы. Новый год вносит свои коррективы и в строгий распорядок военной жизни.» - отметил начальник штаба соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.

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