31.12.2021 (01:31)
Письма и сладкие подарки получили военнослужащие по призыву Энгельсского соединения дальней авиации
В преддверии новогодних и рождественских праздников администрация Энгельсского муниципального района совместно с командованием Энгельсского соединения дальней авиации поздравили военнослужащих по призыву. Для солдат были переданы новогодние наборы, сладкие подарки и «письма солдату» от детей из различных регионов России, а также представлено выступление творческих коллективов города.
Во всех казармах прошли конкурсы по подготовке новогодней стенной газеты, украшению служебных помещений и ёлок, по итогам которых будут выявлены лучшие подразделения.
«Несмотря на то, что перед защитниками родины стоят другие задачи – та же учёба и боевые дежурства, приходится искать время и на украшение казармы. Новый год вносит свои коррективы и в строгий распорядок военной жизни.» - отметил начальник штаба соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.