31.12.2021 (00:16)
Детей военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации поздравили с наступающим Новым годом
В преддверии наступающих праздников - Нового года и Рождества Христова - командование Энгельсского соединения дальней авиации в лице заместителя командира соединения гвардии полковника Руслана Ахметжанова и Сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительной власти Саратовской области, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергея Аренина поздравило детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Дети получили ценные новогодние подарки, которые сами попросили заранее в своих «Письмах Деду Морозу».
На организованной встрече каждый ребёнок смог рассказать о своих планах и желаниях на будущий год, а также поделиться успехами в учёбе и спорте.
«К ребятам, которые получили подарки, - особое отношение. Военнослужащие как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи погибших товарищей. По инициативе руководства соединений дальней авиации ежегодно проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такие начинания получили широкую поддержку среди военнослужащих», - сообщил заместитель командира соединения гвардии полковник Руслан Ахметжанов.
Родственники погибших военнослужащих выразили благодарность организаторам и участникам акции за их внимание и заботу.