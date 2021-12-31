31.12.2021 (00:16)

Детей военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации поздравили с наступающим Новым годом

В преддверии наступающих праздников - Нового года и Рождества Христова - командование Энгельсского соединения дальней авиации в лице заместителя командира соединения гвардии полковника Руслана Ахметжанова и Сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительной власти Саратовской области, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергея Аренина поздравило детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Дети получили ценные новогодние подарки, которые сами попросили заранее в своих «Письмах Деду Морозу».

На организованной встрече каждый ребёнок смог рассказать о своих планах и желаниях на будущий год, а также поделиться успехами в учёбе и спорте.

«К ребятам, которые получили подарки, - особое отношение. Военнослужащие как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи погибших товарищей. По инициативе руководства соединений дальней авиации ежегодно проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такие начинания получили широкую поддержку среди военнослужащих», - сообщил заместитель командира соединения гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Родственники погибших военнослужащих выразили благодарность организаторам и участникам акции за их внимание и заботу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице