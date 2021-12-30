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30.12.2021 (22:19)

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» десантники из Тулы исполнили желание школьника

Командование Тульского гвардейского соединения исполнило новогоднее желание мальчика из города Тулы Матвея Муравьёва, который написал в своем письме Деду Морозу, что мечтает побывать в воинской части и узнать о службе воинов-десантников гвардейского соединения и прокатиться на армейском снегоходе.

Мечту помогли исполнить разведчики гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Матвея пригласили на территорию полигона «Банино» в Тульской области. Матвей с опытным инструктором проехали на снегоходе А-1 по трассе полигона, а после мальчика ждал вкусный чай со сладостями.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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