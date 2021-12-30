30.12.2021 (21:17)

В ЦСКА состоялась «Регби-Елка», собравшая более 2500 гостей

В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошла вторая в истории «Регби-Ёлка» – уникальное детское спортивно-развлекательное событие, которое вновь объединило любовь к регби и новогоднее настроение. Участие в фестивале приняли свыше 2500 человек - детей и взрослых.

В этом году новогодний праздник «Регби-Елка» в ЦСКА собрал рекордные 54 команды детей – около 800 маленьких регбистов приняли участие в турнирах в этот день. Причём собрал юных регбистов из разных регионов нашей необъятной Родины - Москвы, Санкт-Петербурга, Малоярославца, Обнинска, Курска, Долгопрудного, Химок, Люберец.

Они сыграли в тэг-регби – адаптированную для детей бесконтактную форму игры регби.

На пояс юным спортсменам крепятся ленты, которые необходимо сорвать для перехвата мяча. Здесь полностью отсутствуют силовые приёмы, а играть могут смешанные коллективы из девочек и мальчиков.

На другом поле развернулись не шуточные страсти в турнире по регби-7 среди команд девушек 2006-2009 годов рождения.

После торжественной церемонии открытия на поле появились Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с долгожданными героями дети устроили танцевальный батл. Решение было единогласным – победила дружба. Еще одним приятным сюрпризом для юных регбистов стало появление на празднике пони – ребята сделали памятные фотографии.

Встречала гостей фестиваля вновь полюбившаяся елка, сооруженная из регбийных мячей.

Весь день на «Регби-Ёлке» в ЦСКА все желающие могли пообщаться с мастерами игры в регби, взять автографы и сфотографироваться. В фойе КЛФК ЦСКА, для всех желающих, спортсмены и тренеры армейского Клуба проводили мастер-классы по 9 видам спорта – боксу, биатлону, гребному спорту, современному пятиборью, стрельбе, фехтованию, армрестлингу, скалолазанию и метанию ножей.

Конечно же, в преддверии наступающего 2022 года была представлена специальная новогодняя зона с аниматорами, аквагримом, ростовыми куклами, фотозоной, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для получения сладкого подарка деткам нужно было принять участие в 10 испытаниях на выбор – метко стрелять, метать ножи, пройти полосу препятствий регби, попасть регбийным мячом в бочку – так называемый регби-боулинг, сдать упрощенных норм ГТО, ответить на вопросы интеллектуальной викторины, пройти трассы скалодрома, показать отличные удары в каратэ, победить соперника в армрестлинге, попробовать себя в хобби-хорсинге или скорость посоревноваться на гребном тренажере.

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