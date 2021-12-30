30.12.2021 (21:08)

В Центральном спортивном клубе армии подвели итоги 2021 года

В конференц-зале Крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии прошло новогоднее торжественное собрание, посвященное подведению итогов ФАУ МО РФ ЦСКА за 2021 год.

На мероприятии присутствовали руководство, спортсмены, тренеры, ветераны и сотрудники Клуба.

Начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов поблагодарил весь коллектив армейского Клуба за работу, проделанную за год.

«Год был непростой, сказать сложный - ничего не сказать. Но мы всегда говорим, что в ЦСКА никогда не бывает простого времени. Каждый промежуток времени преподносит свои сюрпризы. На сегодняшний момент мы выполнили государственное задание в полном объеме, несмотря на те ограничения, которые вводились, те мероприятия, которые отменялись по независящим от нас причинам. В первую очередь спасибо коллективу – оперативная реакция, инициатива и самое главное- качественная работа – позволила нам с вами выполнить поставленную задачу. И даже где-то ее перевыполнить», - сказал Артем Валерьевич.

Также начальник ЦСКА обозначил задачи на следующий год. Особо отметив, что коллектив армейского Клуба справится с любыми поставленными задачами.

В рамках мероприятия Артем Валерьевич вручил отличившимся сотрудникам ЦСКА ведомственные награды.

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