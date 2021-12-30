30.12.2021 (17:29)

Завершение 2021 года в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе ознаменовалось выходом новых военно-патриотических книг, опубликованных в рамках проекта «Книжные серии ЦДРА»

В книжной серии «Современная военная поэзия» вышли в свет книги стихотворений заслуженного работника культуры Российской Федерации полковника запаса Игоря Витюка «Эхо сирийской войны», заслуженного работника культуры Российской Федерации полковника в отставке Александра Савицкого «Навсегда великая страна» и капитана запаса Михаила Силкина «Александровский сад», в которых представлены стихи о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Книга заслуженного работника культуры Российской Федерации полковника в отставке Владимира Силкина «Запевала», вышедшая в новой книжной серии «Песня на службе Родине», будет полезна армейским творческим коллективам и исполнителям, поскольку каждая песня в сборнике представлена и стихами, и нотной записью.

В книжной серии «Современная военная проза» опубликован сборник современной военной прозы и публицистики «Горячие ветры», произведения которого охватывают период со второй половины XVIII века до наших дней.

Новая книжная серия ЦДРА «Будущему воину. История Российской Армии и Флота» открывается книгой заслуженного работника культуры Российской Федерации капитана 1 ранга запаса Владимира Шигина «В морях твои дороги», которая включает пять документальных исторических приключенческих повестей, рассказывающих о российских военных мореплавателях и первооткрывателях.

Две последние книги иллюстрированы архивными фотографиями и репродукциями исторических картин.

Вышедшие книги адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, допризывникам, курсантам и слушателям высших военных образовательных учреждений. Они также будут интересны и полезны преподавателям учреждений среднего и высшего образования, командирам и их заместителям по военно-политической работе, широкому кругу читателей.



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