30.12.2021 (17:20)

На базе объединенной технической школы ДОСААФ столицы Чувашии в рамках «Морской зарницы» проходили республиканские соревнования по прикладному морскому многоборью

Эти старты, включавшие в себя вязание морских узлов, передачу сообщений флажным семафором и стрельбу из пневматической винтовки, провели Чебоксарская объединенная техническая школа при содействии регионального отделения ДОСААФ и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» республиканского министерства образования.

Почти 100 юнфлотовцев, представлявших 30 команд из Новочебоксарска, Чебоксар и Моргаушского района, боролись за призовые места в старшей, средней и младшей возрастных группах.

В младшей группе победы добились члены военно-патриотического клуба имени Михаила Шуйцева Большесундырской средней школы Моргаушского района. В других группах успех на стороне ребят военно-патриотического клуба «Орлята-37» чебоксарской средней школы № 37.

Девяти юным морякам, показавшим отличные результаты в личном первенстве по отдельным видам многоборья, присвоено звание «Лучший юнга Чувашии» (по видам состязаний) с вручением диплома и нагрудной медали.

Через месяц морские многоборцы встретятся вновь. На сей раз на республиканских открытых (межрегиональных) состязаниях по прикладному морскому троеборью, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и запланированных в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Чувашской Республике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице