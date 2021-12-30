30.12.2021 (16:08)
Российские военнослужащие в Приднестровье проведут новогоднюю спартакиаду
В рамках новогодних спортивных культурно-массовых мероприятий для военнослужащих и членов их семей в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова запланирована новогодняя спартакиада.
В рамках новогодней спартакиады для военнослужащих и членов их семей проведут турнир по пейнтболу, баскетболу и хоккею, а также организуют спортивный праздник на льду.
По итогам всех соревнований представители судейской команды, из числа инструкторов по физической подготовке и спорту определят победителей как в командном, так и в индивидуальном зачете, которым вручат грамоты, кубки и ценные подарки.
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