30.12.2021 (15:39)

В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за год

За 2021 год специалисты учреждения оказали квалифицированную помощь около 1500 человек, в том числе и жителей региона. Было прооперировано более 70 человек и выполнено 7 особо сложных операций.

В целях исключения случаев заболевания коронавирусной инфекцией российских военнослужащих в Приднестровье и членов их семей, а также гражданского персонала специалисты регулярно проводили профилактические мероприятия.

По итогам года были отмечены лучшие специалисты военного госпиталя, которым начальник ФГКУ «450 ВГ» вручил ценные подарки и грамоты.

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