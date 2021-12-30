30.12.2021 (15:01)

В преддверии новогодних праздников свыше 2 тыс. еловых деревьев украсили на территории военных гарнизонов гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО

Военнослужащие завершили подготовку территории в воинских частях Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской областей.

Впервые праздничная новогодняя программа включила в себя состязания на лучшее оформление приказарменных тематических зон. Военнослужащие использовали для создания новогоднего настроения украшения из стеклянных, пластмассовых новогодних игрушек, световые гирлянды, конфеты, мишуру.

Всего для украшения воинских частей армии было подготовлено около миллиона елочных украшений и гирлянд.

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