30.12.2021 (14:31)
В Волгоградском гарнизоне ЮВО состоялась проверка готовности дежурных подразделений
По замыслу тренировки группы условных террористов планировали провести ряд провокаций и нападений на объекты Минобороны Российской Федерации. Для предотвращения атак дежурные силы были приведены в повышенную готовность, а подразделения противодействия отработали на практике различные ситуации.
В ходе тактико-специального занятия военнослужащие подразделений при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группы «боевиков», попытавшихся проникнуть на территорию соединений и воинских частей гарнизона.
Дежурная смена оперативно отреагировала на нападения и подала сигнал тревоги. Все группы условных боевиков были выявлены при попытке проникновения на военные объекты и нейтрализованы.
Помимо этого, военнослужащие оказали первую медицинскую помощь и выполнили эвакуацию условно раненного военнослужащего.
Задачей проверки являлось обеспечение слаженности в работе всех звеньев управления, умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, принимать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстроменяющейся обстановки.
Для создания боевой обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.