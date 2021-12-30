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30.12.2021 (14:31)

В Волгоградском гарнизоне ЮВО состоялась проверка готовности дежурных подразделений

По замыслу тренировки группы условных террористов планировали провести ряд провокаций и нападений на объекты Минобороны Российской Федерации. Для предотвращения атак дежурные силы были приведены в повышенную готовность, а подразделения противодействия отработали на практике различные ситуации.

В ходе тактико-специального занятия военнослужащие подразделений при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр» блокировали группы «боевиков», попытавшихся проникнуть на территорию соединений и воинских частей гарнизона.

Дежурная смена оперативно отреагировала на нападения и подала сигнал тревоги. Все группы условных боевиков были выявлены при попытке проникновения на военные объекты и нейтрализованы.

Помимо этого, военнослужащие оказали первую медицинскую помощь и выполнили эвакуацию условно раненного военнослужащего.

Задачей проверки являлось обеспечение слаженности в работе всех звеньев управления, умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, принимать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстроменяющейся обстановки.

Для создания боевой обстановки было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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