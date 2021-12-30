30.12.2021 (14:02)

За прошедший год психологами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота проведено более 40 000 социально-психологических тестирований военнослужащих

Тестирование проводится с целью психологической оценки кандидатов при рассмотрении их на вышестоящие должности и полного психологического обследования всего личного состава экипажей кораблей и воинских частей включая новобранцев – военнослужащих по призыву.

Справочно: Ежедневно с применением современных методик психологического диагностирования и использованием современных комплектов автоматизированных рабочих мест военных психологов проходят обследование более 100 военнослужащих подразделений НВМБ, привлекаемых к суточным вахтам и несению службы с оружием.

АРМ ВП позволяет обрабатывать заполненные от руки бланки психологического тестирования, проведенного с группой военнослужащих. Программа содержит 10 методик оценки работоспособности, выраженности симптомов стресса, депрессии, ситуативной тревоги, 10 методик для оценки ценностно-мотивационной сферы личности, 15 опросников для оценки нервно-психической устойчивости, личностной тревоги и наличия посттравматических стрессовых расстройств.

Тестовая библиотека АРМ ВП включает более 90 заданий, оценивающих важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики личности.

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