30.12.2021 (13:31)
Для военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в новогодние праздники и выходные дни организовано более 20 новогодних мероприятий
Состоится показ художественных фильмов, пройдут книжные выставки и военно-технические викторины. Для военнослужащих молодого пополнения будут организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, памятные места, посещение комнат боевой славы воинских частей и соединений.
Кроме того, в воинских частях состоятся беседы на тему: «История и возникновение праздника Рождества Христова», в которых примут участие представители Русской Православной церкви.
Повсеместно пройдут спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Веселые старты». Также в гарнизонах, где дислоцированы воинские части, пройдут новогодние мероприятия для воспитанников юнармейского движения.
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