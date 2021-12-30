30.12.2021 (13:04)

Специалисты гидрографической службы КФл готовы к обеспечению безопасности мореплавания в период зимней навигации

По итогам 2021 года специалисты гидрографической службы Каспийской флотилии в полном объеме выполнили задачи и мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии, российского и международного морского судоходства в Российском секторе и Волго-Каспийском канале.

Осуществлены работы по техническому обслуживанию и ремонту около 250 плавучих средств навигационного оборудования (буёв) и береговых навигационных маяков с применением современного промерного комплекса на базе многолучевого эхолота.

Выполняя договорённости о создании единого навигационного пространства на Каспийском море, для повышения безопасности мореплавания сил флотилии, гражданского и торгового флота гидрографы провели сбор гидрографических и метеорологических сведений.

На период зимней навигации перед специалистами гидрографической службы поставлена задача по совместной со специалистами мореведческих организаций региона ледокольной проводке кораблей флотилии и гражданских судов по Волго-Каспийскому каналу и северной части Каспийского моря.

На проведённых совещаниях представителей флотилии, гражданских судовладельцев и администрации Астраханского морского порта согласован порядок проведения ледовой разведки силами гидрографической службы Каспийской флотилии, решены вопросы обмена информацией и оповещения судовладельцев о сложных ледовых условиях, а также при возникновении нештатных ситуаций.

Также в рамках выполнения планов завоза зимовочных запасов на навигационные маяки, расположенные на островах и в труднодоступных районах побережья Каспийского моря, судами вспомогательного флота, транспортной авиацией, средствами подвоза ГСМ доставлено более 15 тонн различных грузов, продовольствия длительных сроков хранения, горюче-смазочных материалов и других материальных средств.

Таким образом, личный состав отдалённых частей флотилии обеспечен зимовочными запасами на 100%.

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