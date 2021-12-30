30.12.2021 (11:34)

В новогоднее меню военнослужащих ЮВО в Армении включены праздничные русско-армянские блюда

В столовых гарнизонов базы в новогодние праздники помимо основных блюд дневного рациона приготовят салат «Оливье», студень, выпечку, шашлыки и армянскую долму. Поддержать иммунитет военнослужащим помогут другие символы новогоднего застолья – мандарины и апельсины.

Кроме того, залы столовых украсили праздничные ели, гирлянды и мишура.

Всех военнослужащих военной базы, в том числе находящихся на боевом дежурстве и на лечении в гарнизонном военном госпитале, поздравят офицеры управления соединения и военного округа.

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