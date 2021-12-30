30.12.2021 (10:31)

На кораблях Каспийской флотилии состоялась тренировка пожарных команд по борьбе с огнём

В рамках поддержания противопожарной безопасности на малых ракетных кораблях «Углич» и «Великий Устюг» состоялась тренировка экипажей Каспийской флотилии при возникновении пожара.

Получив сигнал об условном возгорании, экипажи кораблей осуществили подъем дежурных сил по тревоге, а также предприняли действия для проверки работы судовых систем пожаротушения.

Экипажи кораблей оперативно отработали задачи по противодействию распространению огня и не допустили его. Всего в тренировке приняли участие около 60 военных моряков, применялись современные средства пожаротушения.

Справочно: Для подачи воды к месту пожара в виде компактных струй каждое судно оборудуется централизованной системой водотушения. Система водотушения состоит из пожарных насосов, водопровода, пожарных кранов и шлангов со стволами.

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