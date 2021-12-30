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30.12.2021 (13:43)

Летчики-истребители ЗВО из Курской области заступили на боевое дежурство в праздничные дни

В новогодние праздники летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей Российской Федерации на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Также в преддверии новогодних праздников с силами дежурных смен были проведены тренировки по перехвату воздушных судов и принуждению к посадке без использования авиационных средств поражения.

Особое внимание при подготовке дежурных смен уделено летчикам – выпускникам 2020 года, освоившим сложный тип авиационной техники и подтвердившим квалификационный уровень по охране госграницы боевыми пусками ракет класса «воздух-воздух».

Справочно: Тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4+ предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий. Он способен не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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