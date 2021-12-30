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30.12.2021 (10:13)

Более 3000 военнослужащих ВМФ и курсантов высших военно-морских учебных заведений ознакомились с уникальной выставкой к 325-летию со дня основания ВМФ в Президентской библиотеке

В рамках профориентационной работы и деятельности руководства ВУНЦ ВМФ в сфере военно-патриотического воспитания, военнослужащие ВМФ и курсанты высших военно-морских учебных заведений ознакомились с уникальной выставкой к 325-летию со дня основания МФ и 115-летию со дня основания подводного флота России в Президентской библиотеке.

Экспозиция в Президентской библиотеке приурочена сразу к двум значимым датам, отмечаемым в 2021 году и связанным с ВМФ.

Создание флота и начало регулярного отечественного судостроения стало первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора. Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне «Красная кузница») – два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Выставка в Президентской библиотеке демонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

В первом зале экспонируются редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива ВМФ, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Выставка «Морским судам быть!» к 325-летию со дня основания Военно-морского флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим обществом Всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.

Выставка «Морским судам быть!» к 325-летию со дня основания Военно-морского флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» продлится до 23 января 2022 года.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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