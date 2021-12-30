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30.12.2021 (12:32)

В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие по призыву написали поздравительные письма домой

В открытках – поздравления, признание в любви родным и близким, просьбы беречь себя и хранить свое здоровье.

«С появлением телефонов солдаты перестали использовать письма для общения, а недавно это был главный способ коммуникации с родными, многие мама до сих пор хранят открытки и письма, которые им присылали сыновья из армии. Некоторые ребята таким образом хотели сделать приятный сюрприз своим близким», - сообщил заместить командира Энгельсского соединения дальней авиации по военно-политической работе гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

В рамках акции для военнослужащих провели военно-историческую лекцию о том, как во времена Великой Отечественной войны, люди обменивались письмами, а также рассказали, когда и почему появились открытки, зачем в адресе обязательно указывается индекс и для чего на открытке нужна марка.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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