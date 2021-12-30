30.12.2021 (10:06)

Боевые пловцы Балтийского флота проверили плановое обследование района базирования кораблей Балтийской ВМБ

В преддверии новогодних и рождественских праздников военнослужащие отрядов противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота осмотрели пункты постоянной дислокации кораблей флота в Балтийске, Кронштадте и Ломоносове.

Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования сил флота, независимо от времени года и погодных условий.

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