30.12.2021 (10:06)
Боевые пловцы Балтийского флота проверили плановое обследование района базирования кораблей Балтийской ВМБ
В преддверии новогодних и рождественских праздников военнослужащие отрядов противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтийского флота осмотрели пункты постоянной дислокации кораблей флота в Балтийске, Кронштадте и Ломоносове.
Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.
После обследования акватории боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружение на различные глубины.
Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе во всех пунктах базирования сил флота, независимо от времени года и погодных условий.