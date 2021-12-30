30.12.2021 (09:45)

В 2021 году экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота совершили более 250 посадок на палубы кораблей

В общей сложности вертолетчики провели в воздухе боле 2 тыс. часов, перевыполнив годовой план полетов на 10 процентов. Более трети посадок совершено в тёмное время суток.

В рамках боевой подготовки с экипажами проведены около 70 учений по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника с применением противолодочного вооружения в дневное и ночное время, а также поиску и спасению терпящих бедствие в море людей, подъёму их на борт с поверхности воды.

Пилоты выполняли задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и по предназначению в дальней и ближней морских зонах с совершением полетов на противолодочное охранение, совершив вместе с кораблями Балтийского флота более пяти дальних походов.

В акватории Балтийского моря вертолетчики участвовали в испытаниях новейших кораблей, построенных для Военно-Морского Флота России.

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