30.12.2021 (09:34)

В музей гвардейского салютного дивизиона ЗВО поступило свыше 10 образцов военной техники в течение 2021 года

Единственный в России музей салютов и фейерверков находится на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

В течение года поступило два командных пункта, советская 203-мм самоходная пушка 2С7 САУ «Пион», советский 240-мм миномет 2С4 «Тюльпан», советская зенитная самоходная установка «Шилка». 6 фунтовая корабельная пушка, кулеврина 15 века и другие образцы военной техники.

После поступления техники военнослужащие салютного дивизиона выполнили ряд восстановительных работ по замене неисправных деталей и механизмов, устранили коррозию частей орудия, а также полностью произвели покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вооружения подготовлена информация для гостей музея.

В музее сейчас собрано свыше 170 экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии традиций производства салютов, боевые документы, карты, коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия. На уличной экспозиции представлено свыше 50 образцов вооружения и военной техники, привезенных из различных регионов страны и восстановленных военнослужащими подразделения.

Единственный в России музей фейерверков открылся в октябре 2017 года. Всего выставочный комплекс насчитывает более 1200 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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