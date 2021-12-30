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30.12.2021 (08:30)

Для военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии ЮВО организовано более 20 новогодних мероприятий

Для военнослужащих 150-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, в новогодние праздники и выходные дни организовано более 20 культурных и спортивно-массовых мероприятий.

Состоится показ художественных фильмов, пройдут книжные выставки и военно-технические викторины. Для военнослужащих молодого пополнения будут организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, памятные места, посещение комнат боевой славы воинских частей и соединений.

Кроме того, в воинских частях состоятся беседы на тему: «История и возникновение праздника Рождества Христова», в которых примут участие представители Русской Православной церкви.

Повсеместно пройдут спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» и «Веселые старты». Также в военных гарнизонах, где дислоцированы воинские части, пройдут новогодние мероприятия для воспитанников юнармейского движения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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