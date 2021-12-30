30.12.2021 (08:17)

Военный Дед Мороз ЦВО исполнили мечту воспитанников детского дома в Свердловской области

Военнослужащие военной комендатуры Екатеринбургского гарнизона Центрального военного округа (ЦВО) в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту воспитанников детского дома из города Полевской в Свердловской области.

Военнослужащие ЦВО пригласили детей на экскурсию в комендатуру, где рассказали им об истории создания подразделения, функциональных обязанностях, а также показали архивные фотографии первых екатеринбургских военных комендантов. Кроме того, воспитанникам детского дома продемонстрировали обмундирование военнослужащих, которое они с большим интересом примерили на себя: шлемы, защитные щиты и бронежилеты. Самым ярким сюрпризом стало появление военного Деда Мороза, который исполнил мечту юных гостей – лично прокатил детей на патрульном автомобиле с включенной сиреной и проблесковым маячком.

В завершении мероприятия для детей был организован сладкий стол с вручением подарков от Деда Мороза.

Праздничное мероприятие для детей прошло в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

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