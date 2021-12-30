30.12.2021 (08:02)

Командование 58 армии ЮВО исполнит новогодние желания детей

Командование 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе в преддверии Нового года приняло участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Во Владикавказском гарнизонном Доме офицеров с ветки Новогодней ёлки командующий 58 армии ЮВО генерал-лейтенант Михаил Зусько сорвал и вскрыл конверт с пожеланиями семилетнего Роберта Васина. Мальчик просит осуществить свою мечту покататься на настоящем танке.

«Уважаемый Роберт, мы исполним твою мечту и обязательно в ближайшее время покатаешься на танке и постреляешь из пулемёта», -поздравил школьника с наступающим Новым годом командующий 58 армии генерал-лейтенант Михаил Зусько и поздравил

Конверты с желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, живущих в многодетных семьях также с праздничной ёлки сорвали заместители командующего общевойскового объединения, дислоцированного в Северной Осетии.

Офицеры ЮВО пообещали ближайшее время все желания детей исполнить.

Мероприятия акции «Ёлка желаний» прошли в штабах объединений ЮВО в Новочеркасске, Ставрополе, Севастополе и Каспийске, а также в Ростове-на-Дону с участием командующего войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым и членами Военного совета военного округа.

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